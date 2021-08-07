Программа вакцинации в Грузии заработает в селах

Минздрав Грузии расширит программу вакцинации от коронавируса и распространит ее на села, - заявила сегодня замглавы ведомства Тамара Габуния.

"Наша цель – чтобы в день от коронавируса вакцинировалось хотя бы 30 тыс человек. Для вакцинации жителей сел в программу подключатся районные больницы", – рассказала Габуния, передает Sputnik Грузия.

При помощи сельских врачей больницы организуют мобильные бригады, которые обеспечат вакцинацией жителей сел, в силу множества причин не могущих поехать в город на прививку.

Кроме того, по словам замминистра, местные власти будут обязаны обеспечить транспорт для населения, которое хочет поехать в районную клинику на вакцинацию.

Более 1,2 тыс сельских врачей уже прошли подготовку и готовы принять участие в программе вакцинации, - добавила Габуния.