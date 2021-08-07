Главная » Новости

Программа вакцинации в Грузии заработает в селах

Фото пресс-службы Минздрава Аджарии
Фото пресс-службы Минздрава Аджарии

Минздрав Грузии расширит программу вакцинации от коронавируса и распространит ее на села, - заявила сегодня замглавы ведомства Тамара Габуния.

"Наша цель – чтобы в день от коронавируса вакцинировалось хотя бы 30 тыс человек. Для вакцинации жителей сел в программу подключатся районные больницы", – рассказала Габуния, передает Sputnik Грузия.

При помощи сельских врачей больницы организуют мобильные бригады, которые обеспечат вакцинацией жителей сел, в силу множества причин не могущих поехать в город на прививку.

Кроме того, по словам замминистра, местные власти будут обязаны обеспечить транспорт для населения, которое хочет поехать в районную клинику на вакцинацию.

Более 1,2 тыс сельских врачей уже прошли подготовку и готовы принять участие в программе вакцинации, - добавила Габуния.

1010 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!