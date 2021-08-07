Раиси: иранские компании помогут Азербайджану в восстановлении освобожденных земель

Новое правительство Ирана будет уделять особое внимание развитию отношений с ближними соседями, включая Азербайджан, - заявил сегодня избранный президент ИРИ Эбрахим Раиси.

Дружественные и соседние государства, имеющие общую историю, религию, национальные обычаи и традиции, обладают большим потенциалом.

"Следует использовать этот потенциал и поднять на высокий уровень наши связи взаимовыгодного сотрудничества", - отметил президент, сообщает Азертадж.

"Есть большие возможности для взаимного сотрудничества в области экономики, технологии, сельского хозяйства. Иранские компании готовы принимать непосредственное участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана", - поведал Раиси, отметив, что необходимо осуществлять координированную деятельность двух государств и в вопросе региональной безопасности.

"Важно предпринимать совместные шаги для обеспечения устойчивого мира и спокойствия в регионе. Официальный Тегеран и Баку должны наладить более тесные связи сотрудничества во имя интересов наших народов, и эти связи должны иметь продолжительный характер", - добавил президент Ирана.