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В Ноемберяне перевернулся грузовик с 22 тоннами пшеницы - СМИ

В Ноемберяне перевернулся грузовик с 22 тоннами пшеницы - СМИ

Сегодня в Тавушской области Армении произошла крупная авария, - сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

В районе 08:30 на одной из центральных улиц города Ноемберяна перевернулся грузовик. Водитель, 24-летний житель Гегаркуникской области Карен Джрагацпанян, с травмами различной степени тяжести был доставлен в городскую больницу, - передает Sputnik Армения.

Известно, что грузовик перевозил 23 тонны пшеницы, принадлежащей известному армянскому бизнесмену Самвелу Алексаняну. Причины ДТП в сообщении не указываются.

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