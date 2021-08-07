В Ноемберяне перевернулся грузовик с 22 тоннами пшеницы - СМИ

Сегодня в Тавушской области Армении произошла крупная авария, - сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

В районе 08:30 на одной из центральных улиц города Ноемберяна перевернулся грузовик. Водитель, 24-летний житель Гегаркуникской области Карен Джрагацпанян, с травмами различной степени тяжести был доставлен в городскую больницу, - передает Sputnik Армения.

Известно, что грузовик перевозил 23 тонны пшеницы, принадлежащей известному армянскому бизнесмену Самвелу Алексаняну. Причины ДТП в сообщении не указываются.