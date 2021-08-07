Крымские спасатели вернули на берег рыбаков на сломавшейся лодке

Крымские спасатели сегодня вернули на берег двух рыбаков, - сообщает ГУ МЧС по региону.

В 11:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе поселков Витино и Заозерное в открытое море уносит двух рыбаков, вернуться на сушу им не позволяют поднявшийся ветер и сломавшийся лодочный мотор, - передает "АиФ-Крым".

Выехав на место происшествия, спасатели быстро обнаружили рыбаков и доставили их на берег.

К счастью, медицинская помощь им не понадобилась.