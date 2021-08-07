В Астраханской области снимают часть коронавирусных ограничений

Оперативный штаб при правительстве Астраханской области снял часть ограничений, введенных для предупреждения распространения нового корнавируса, - сообщили сегодня в пресс-службе астраханского губернатора.

"Разрешено работать магазинам непродовольственных товаров при условии одновременного нахождения в торговом зале одного человека на 4 кв м в санитарной маске. Откроются залы кафе и ресторанов, однако посетители, желающие побыть внутри помещения, должны предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста, действительного 72 часа, или QR-код о полной вакцинации", - говорится в сообщении управления, передает "Интерфакс".

Сохраняется ограничение часов работы заведений общественного питания с 23:00 до 6:00.

Также возобновляется работа библиотек, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров и театров, цирка и других культурно-досуговых и спортивных мероприятий, но для посетителей с действительным ПЦР-тестом, QR-кодом о вакцинации или подтвержденными сведениями о перенесенной коронавирусной инфекции. По QR-коду также будут принимать постояльцев гостиницы и туристические базы.

Напомним, астраханские власти с 26 июля закрыли торговые центры (кроме продовольственных отделов), крытые рынки, фуд-корты, фитнес-залы, бассейны, театры, кинотеатры, библиотеки. Рестораны и кафе могли работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос.