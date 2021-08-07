Главная » Новости

Глава МИД Афганистана дал оценку прошедшему совещанию СБ ООН

Глава МИД Афганистана дал оценку прошедшему совещанию СБ ООН

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН по ситуации в стране.

"Мы приветствуем своевременное совещание Совбеза по Афганистану. Я благодарю ООН и страны-члены Совбеза за то, что они осудили насилие и разделили нашу глубокую озабоченность по поводу происходящей катастрофы, вызванной массовыми убийствами, внесудебными казнями, массовым перемещением населения и нарушениями прав человека, за которыми стоят террористы", - написал Атмар в Twitter.

Афганистан ожидает скорого экстренного заседания Совбеза, а также проведения специальной сессии Совета по правам человека. Как подчеркнул министр, назрела необходимость развертывания в Афганистане миссии по установлению фактов и специальных докладчиков для расследования и помощи в предотвращении нападений представителей запрещенного в России движения "Талибан" на города, а также нарушений ими прав человека.

Напомним, Совбез ООН накануне провел специальное совещание по ситуации в Афганистане.

955 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!