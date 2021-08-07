Глава МИД Афганистана дал оценку прошедшему совещанию СБ ООН

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН по ситуации в стране.

"Мы приветствуем своевременное совещание Совбеза по Афганистану. Я благодарю ООН и страны-члены Совбеза за то, что они осудили насилие и разделили нашу глубокую озабоченность по поводу происходящей катастрофы, вызванной массовыми убийствами, внесудебными казнями, массовым перемещением населения и нарушениями прав человека, за которыми стоят террористы", - написал Атмар в Twitter.

Афганистан ожидает скорого экстренного заседания Совбеза, а также проведения специальной сессии Совета по правам человека. Как подчеркнул министр, назрела необходимость развертывания в Афганистане миссии по установлению фактов и специальных докладчиков для расследования и помощи в предотвращении нападений представителей запрещенного в России движения "Талибан" на города, а также нарушений ими прав человека.

Напомним, Совбез ООН накануне провел специальное совещание по ситуации в Афганистане.