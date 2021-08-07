Тушить пожары в Анталье помогают обрушившиеся на регион ливни – СМИ

Ливни, начавшиеся в курортном регионе Турции Анталья, объятом лесными пожарами, помогли взять огонь под контроль, сообщают западные СМИ.

Ожидается, что проливные дожди продлятся в регионе как минимум до вечера субботы, - передает ТАСС.

В то же время в районе города Муглы на юго-западе страны ситуация остается сложной. В трех предместьях этого города из-за природных пожаров объявлена эвакуация, - пишут газеты.