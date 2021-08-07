Армянские военные снова обстреливали азербайджанские позиции в Нахчыванском направлении

Подразделения Вооруженных сил Армении сегодня с 14:20 (13:20 мск) начали обстрел из оружия различного калибра позиций Армии Азербайджана в направлении Араздейен-Садарак Нахчыванской АР на армяно-азербайджанской государственной границе, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"Ответным огнем обстрел был подавлен. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанских войск", - сообщает оборонное ведомство.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.