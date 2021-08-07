В донском Сальске перезахоронили останки погибших во время войны жителей

Сегодня в донском Сальске прошла торжественная церемония перезахоронения останков 60 жителей города, погибших во время оккупации немцами города с 31 июля 1942 по 21 января 1943 годов.

"Рассекреченные ФСБ документы позволили поисковикам обнаружить в карьере сальского кирпичного завода места ранее неизвестных захоронений, так называемых расстрельных ям. Эксперты областного бюро судмедэкспертизы установили, что среди найденных 60 останков 16 принадлежат женщинам, 19 - детям в возрасте от 2 до 18 лет. Их перезахоронили на братском кладбище города", - сообщил на церемонии глава администрации Сальского района Владимир Березовский, передает "Интерфакс".

Впервые останки погибших во время оккупации похоронили в этой братской могиле в январе 1943 года, сразу после освобождения Сальска, а первый деревянный памятник здесь был установлен в 1947 году, - добавил градоначальник.

Среди найденных останков четыре принадлежат советским десантникам. В их честь прозвучали оружейные залпы, - говорится в сообщении.