Турция создает первый в мире дрононосец

В ближайшем будущем турецкие военные корабли, выкрашенные в светло-серый камуфляжный цвет, с красным флагом с белым полумесяцем и звездой, будут бороздить воды Эгейского моря, восточного Средиземноморья и Черного моря. Военно-морской флот страны также может действовать в акваториях Атлантического и Индийского океанов. Идея ”Голубой Родины” и цель превратить прибрежный турецкий флот в мощную океанскую силу служат отличной мотивацией.

Geopolitical Monitor пишет, что в основе плана Анкары - строительство универсального десантного корабля (УДК) TCG Anadolu, над созданием которого работает стамбульская верфь Sedef. Длиной почти 231 метр, высотой 58 метров и водоизмещением от 24660 до 27436 тонн, TCG Anadolu будет самым большим военным кораблем, когда-либо построенным в Турции.

Фактический вклад Турции в проект составляет 68%, а дизайн корабля - адаптированная копия испанского судна класса ”Хуан Карлос I”, ставшего экспортным хитом. ВМС Австралии использовали его в качестве основы для своих двух вертолетоносцев, HMAS Canberra и HMAS Adelaide.

Изначальный проект вертолетоносца Турция изменила на авианосец с трамплином, напоминающий по конструкции китайские, российские, индийские и британские авианосцы. Первоначально предполагалось, что на судне будет размещаться до 12 сверхсовременных американских F-35B Lightning II с вертикальным взлетом. Однако Соединенные Штаты исключили Турцию, партнера по НАТО, как из списка заказчиков, так и из списка участников программы разработки ударных истребителей после того, как Анкара приобрела российскую систему ПВО С-400.

В связи с тем, что в обозримом будущем подходящих истребителей не будет, Турция оказалась в затруднительном положении. Но затем появилась идея использовать отечественные военные беспилотники, которые, в частности, не в последнюю очередь привели Азербайджан к победе над Арменией.

Строящийся в настоящее время TCG Anadolu станет первым в мире авианосцем для дронов. Планируется, что от 30 до 50 дронов будет использоваться для разведки, наблюдения, определения целей и вооруженных атак. Корпорация Baykar планирует в течение года разработать ТБ-3, боевой дрон, предназначенный специально для запуска с дрононосца.

Однако еще предстоит преодолеть множество технических препятствий. Например, взлет с трамплина сам по себе оказывает ограничивающее влияние на боевую нагрузку и дальность полета самолета, и этот фактор не стоит недооценивать. Кроме того, для использования на борту могут потребоваться складывающиеся крылья, которых еще нет на турецких моделях дронов, а также надежные тормозные устройства для посадки на палубу. Кроме того, морские дроны подвергаются воздействию морского воздуха, также нередки механические повреждения кузова, колес и шасси. В дополнение к запланированному использованию дронов глава турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) Исмаил Демир также считает возможным задействование вертолетов и Hürjet, легкого одномоторного боевого самолета, находящегося в стадии разработки, с палубы дрононосца.

Возникает вопрос о назначении дрононосца. Корабль олицетворяет уверенность и престиж Турции, а также представляет определенную угрозу, но с военной точки зрения его успех, скорее всего, будет ограниченным. TCG Anadolu действительно может выполнять задачи, ожидаемые от многоцелевого корабля в случае проведения морского десанта но для этого должны быть доступны корабли сопровождения в достаточном количестве, чтобы сформировать авианосную боевую группу.

Турецкие беспилотники эффективны в первую очередь в борьбе с противниками, котором не хватает сильного и взаимосвязанного воздушного присутствия. Таким образом, дрононосец не станет заменой возможностей, утраченных из-за исключения Турции из программы F-35.