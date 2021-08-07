"Краснодар" на выезде проиграл "Зениту" в матче третьего тура РПЛ

Футболисты "Краснодара" сегодня проиграли санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 2:3 в выездном матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена". У "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун (9-я и 35-я минуты), еще один мяч забил Александр Ерохин (44). В составе "Краснодара" отличились Джон Кордоба (24) и Урош Спайич (76). На 14-й минуте полузащитник гостей Эдуард Сперцян забил гол со штрафного, но он был отменен из-за того, что Спайич в момент удара располагался слишком близко к стенке обороняющейся команды, - передает ТАСС.

В составе "Краснодара" на поле впервые вышел полузащитник Гжегож Крыховяк, перешедший у "быкам" из "Локомотива", за который поляк выступал с 2018 года.

После трех туров действующий чемпион страны "Зенит" с девятью очками располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, "Краснодар" с тремя очками занимает 11-е место.