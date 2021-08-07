Путин поздравил Ласицкене с олимпийским золотом

Президент России Владимир Путин сегодня поздравил российскую легкоатлетку Марию Ласицкене с золотой медалью в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Единственная трехкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, вы вновь успешно защитили честь отечественной школы легкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам", - говорится в телеграмме, передает ТАСС.

Напомним, Ласицкене преодолела планку на высоте 2,04 м. В активе 28-летней россиянки - две победы на чемпионатах мира в помещении, а также золото и серебро чемпионатов Европы.