Ноосфера: концепция начала XX века актуальная сейчас 

К XXI веку человечество в своих запросах превзошло все возможные ожидания и предположения. Невообразимое количество текстильной продукции, химии для благоустройства территории, бытовых приборов с новейшими технологиями, автомобилей, промышленных агрегатов - все это сказывается на окружающей среде. Причем на начальном этапе – в процессе производства.

Не вызывает удивления то, что День экологического долга в 2021 году наступил на три недели раньше, чем в 2020, а именно – 29 июля. Днем экологического долга в ”зеленом” сообществе принято считать день, когда человек исчерпывает возобновляемые ресурсы, которые Земля смогла бы восстановить за год. То есть, до конца 2021 года человечество будет использовать природные ресурсы ”в долг”. Чтобы не допустить экологической катастрофы, нужно чаще обращаться к истокам.

Владимир Иванович Вернадский, выдающийся русский ученый, естествоиспытатель, философ и общественный деятель, широко известен своим учением о ноосфере. Живший на стыке XIX и XX веков, он опередил время, раскрыв важные, непреложные истины. Ноосфера с греческого означает ”сила разума”. Энциклопедия социологии дает такое определение новому в то время термину: ”Ноосфера - это сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность становится главным определяющим фактором развития”.

Вернадский писал: ”В биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного”. Ноосфера, по мнению ученых того периода, есть высшая стадия развития биосферы. Она формируется непосредственно за счет развития самого общества, воздействие которого оказывает влияние на природные процессы.

Стоит обратить внимание следует на несколько актуальных в настоящее время условий для существования ноосферы в будущем:

- укрепление отношений между государствами;

- поиск и использование новых, альтернативных источников энергии;

- признание равенства людей всех рас и религий;

- исключение войн из будущего человечества;

- способность изучать и исследовать без давления на политической, религиозной, философской почве в условиях, комфортных для свободной научной мысли;

- создание благоприятных условий существования человечества путем преобразования первичной природы Земли.

Важная часть биографии Вернадского - его пребывание в Крыму. На полуострове ученый неоднократно проводил научно-исследовательские работы, накапливая фактические и теоретические материалы, которые впоследствии легли в основу учений о биосфере и ноосфере. К началу 1920 года Вернадский приезжал в Крым шесть раз. За это время он прошел 3500 километров в рамках пеших экспедиций, и 1200 километров – морским путем вдоль берегов Крымского полуострова.

При участии академика открылся Таврический университет, где он стал профессором кафедры геологии, а позже – ректором. Идея создания высшего учебного заведения на территории Крыма возникла у Вернадского еще в 1916 году, а в 1918 воплотилась в жизнь. К 1920 году в университете работали 107 профессоров и четыре академика. На базе университета проводятся научные исследования, в том числе касающиеся экологических и климатических изменений, непосредственно связанные с учением о ноосфере, которое в свое время стало ключевым звеном академической деятельности Владимира Ивановича Вернадского.

Задача не только студентов, но и всех жителей планеты, - разумно использовать природные блага и ресурсы, стараясь при этом не наносить вреда другим живым существам и ископаемым. Ведь каждый из нас ответственен за будущее Земли, за условия, в которых будут расти новые поколения. Мы обязаны делиться друг с другом знаниями об экологических способах сосуществования, грамотно и уверенно аргументируя свои идеи.