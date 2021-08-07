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Мэра турецкой Антальи госпитализировали после коронавируса - СМИ

Мэра турецкой Антальи госпитализировали после коронавируса - СМИ

Турецкие медики сегодня госпитализировали мэра курортного турецкого города Анталья Мухиттина Беджека в одну из местных больниц, сообщила газета Sabah.

17 августа прошлого 2020 года Беджека положили в больницу из-за заражения коронавирусом. Он долгое время находился в палате интенсивной терапии, из которой врачи его перевели лишь в ноябре 2020 года, - передает ТАСС.

Издание не указывает причин госпитализации градоначальника.

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Вестник Кавказа

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