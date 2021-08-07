Ирак вывезет из Беларуси своих граждан

Посольство Ирака в России 10 августа отправит эвакуационный рейс для граждан страны, застрявших в Беларуси, - заявил сегодня посол арабской республики в РФ Абдель Рахман аль-Хасани.

"Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания "Иракские авиалинии" организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник", - написал глава иракской дипмиссии в Twitter, передает РИА Новости.

Ранее в среду представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Беларуси и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.

За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Беларуси неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения.

Напомним, в минувший четверг "Иракские авиалинии" объявили о приостановке на неделю авиарейсов в Минск.