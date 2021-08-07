Олимпиада в Токио: итоги пятнадцатого дня

В Токио завершился пятнадцатый день летних Олимпийских игр.

Российская сборная сегодня завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую награды.

Золотые медали сборной России принесла сборная России по синхронному плаванию, которая стала лучшей в групповых соревнованиях. Олимпийскими чемпионами стал борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

"Серебро" на счету Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, уступивших в финале турнира по пляжному волейболу, Дины Авериной, которая стала второй в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, и мужской сборной России по волейболу.

Бронзовым призером стал борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов, выступающий в категории до 65 кг.

Две медали сборной Азербайджана сегодня принесли борец вольного стиля Гаджи Алиев, ставший обладателем серебряной медали Олимпиады в Токио, который уступил японцу Такуто Отогуро (4:5), а Мария Стадник в финальном поединке турнира по вольной борьбе в весовой категории до 51 кг взяла верх над Намуунцэцэг Цогт-Очир из Монголии, завоевав бронзовую награду.

Золото для Ирана заработал в соревнованиях по карате (кумитэ) Саджад Ганджзадех, в финале турнира в весовой категории свыше 75 кг одолевший представителя Саудовской Аравии Тарега Хамеди (4:0).

Золотую награду для своей страны в весовой категории до 69 кг завоевала и турецкая боксерша Бусеназ Сюрменели, одержав в финале верх над китаянкой Гу Хун со счетом 3:0.

На данный момент сборная России располагается на четвертой строчке медального зачета, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует команда Китая (38-31-18), вторыми идут американцы (36-39-33), третьими - японцы (27-12-17).

Завтра, в последний день Олимпийских игр в Токио, будет разыграно 13 комплектов наград.