Самые возрастные атлеты Олимпиады-2020

Освещавшие Олимпиаду-2020 много писали про Хенд Зазу, сирийского вундеркинда настольного тенниса, которая в свои 12 лет стала одной из самых молодых участниц Игр за все время их проведения. Американское интернет-издание The Huffington Post рассказывает истории атлетов, находящихся по другую сторону возрастного спектра. Так, Оксана Чусовитина, 46-летняя гимнастка из Узбекистана, впечатляюще выступила на своих восьмых Олимпийских играх на прошлой неделе.

Чусовитина была встречена овациями после выступления на Олимпиаде, которая стала для нее последней. ”Мне здесь очень хорошо. Но эта Олимпиада точно последняя. Мне 46 лет. Тут уже ничего не поделать. Я жива, я счастлива, я здесь без травм и стою без помощи посторонних”, - смеются Оксана. Самой старшей спортсменке этой Олимпиады-2020, австралийке Мэри Ханна - 66 лет. Она станет второй по возрасту за всю историю олимпийского движения.

Своим примером Ханна и Чусовитина меняют восприятие возраста и ловкости. Они доказывают, что можно соревноваться, даже когда ”лучшие годы” уже позади, считает Майкл Стоунс, почетный профессор канадского Университета Лейкхед, который занимается исследованиями здорового старения и физической работоспособности. ”Потрясающе, что в Олимпийских играх этого года участвует так много спортсменов младшего и старшего возраста, - сказал он в интервью HuffPost. - Их пример - подтверждение того, что возраст не является непреодолимым препятствием на пути к совершенству в физической активности”. ”Старшие спортсмены наставляют более молодых, особенно что касается психических и психологических проблем, с которыми они сталкиваются", - говорит Сандра Хантер, профессор науки о физических упражнениях и директор Исследовательского центра физического и спортивного развития при Университете Маркетт в Милуоки.

The Huffington рассказывает о 10 олимпийцах старшего возраста, которые принимают участие в летних Играх в Токио.

Мэри Ханна, 66 лет

В свои 66 лет австралийская участница соревнований по конной выездке Мэри Ханна - вторая по возрасту женщина в истории Олимпийских игр. Старше нее на Играх 1972 года в Мюнхене была только наездница Лорна Джонстон из Британии, которой на момент проведения Олимпиады было 70 лет. Ханна намерена принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. ”Осталось всего три года, - сказала она после участия в квалификационных соревнованиях по выездке в Токио. - Если мое тело меня не подведет, я определенно поеду в Париж”.

Эндрю Хой, 62 года

Еще один выходец из Австралии, Эндрю Хой, стал старейшим олимпийским призером страны в возрасте 62 лет, выиграв серебро и бронзу на соревнованиях по конному троеборью. Олимпиада в Токио - восьмая для Хоя, и он планирует принять участие в Олимпийских играх 2032 года в Брисбене. ”Я ориентируюсь на 2032 год в Брисбене, - сказал Хой. - Большой стимул попасть туда. Поживем - увидим. Моя лошадь Василий показывает очень хорошие результаты. Пока я здоров, я буду продолжать заниматься любимым делом”.

Ни Сялянь, 58 лет

Токио-2020 – пятая Олимпиада люксембургского игрока в настольный теннис родом из Шанхая Ни Сялянь. 58-летняя атлетка проиграла матч второго раунда Шин Юбину, новичку на Олимпийских играх из Южной Кореи. Сялянь не типичный олимпиец: она воспитывает детей и тренируется всего два-три раза в неделю, разминается по 10 минут перед игрой и часто полагается на чутье, а не на зрение из-за пресбиопии.

Оксана Чусовитина, 46 лет

Не прошедшая в финал в дисциплине ”опорный прыжок” узбекская спортсменка Оксана Чусовитина была встречена аплодисментами и горячо поддержана коллегами-гимнастками после участия в своей восьмой и, вероятно, последней Олимпиаде. ”Как же мило было, - сказала она репортерам после мероприятия. - Я плакала от счастья, потому что так много людей поддерживали меня в течение долгого времени. Я очень горжусь и счастлива, - добавила она. - Я прощаюсь со спортом и у меня смешанные чувства”.

Нино Салуквадзе, 52

Грузинская спортсменка - стрелок из пистолета- Нино Салуквадзе стала единственной женщиной в истории Олимпиады, которая участвовала в девяти Олимпийских играх. Нино и ее сын Цотне Мачавариани представляли Грузию на Олимпийских играх в Рио в 2016 году, став первым дуэтом матери и сына, участвовавшим в одних и тех же Олимпийских играх. Если ее сын добьется своего, Салуквадзе будет участвовать в 10-х Олимпийских играх через три года в Париже. ”Когда мы говорим о том, что я выступаю в последний раз, он все время говорит, что об этом не может быть и речи. Осталось всего три года. Ты можешь поехать на свои десятые Олимпийские игры, у тебя есть шанс. Почему бы не воспользоваться им? Если ты уйдешь. Я тоже выйду! А я не хочу, чтобы сын уходил”, - рассказала спортсменка.

Абделькебир Уаддар, 59 лет

Согласно официальной олимпийской биографии, 59-летний марокканский наездник Абделькебир Уаддар учился конному делу вместе в марокканской королевской семьей после того, как был усыновлен в детстве. Уаддар был знаменосцем Марокко на церемонии открытия Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Сантьяго Рауль Ланхе, 59 лет

Яхтсмен Сантьяго Рауль Ланхе из сборной Аргентины, принимает участие в своих шестых Олимпийских играх в этом году. Он выиграл золотую медаль на Играх в Рио в 2016 году после того, как ему удалили 80% левого легкого. ”Операция каким-то образом побудила меня поехать в Рио-де-Жанейро, - сказал он. - Мне повезло, что Олимпийские игры 2016 года были проведены в течение года после вмешательства. Мой разум не был захвачен раком или операцией, я с нетерпением ждал соревнований”.

Сават Срестхапорн, 58 лет

Начать никогда не поздно! Стрелок Сават Срестхапорн из сборной Таиланда занялся стрельбой в 2007 году по совету своего друга.

Абдулла Аль-Рашиди, 58

Абдулла Аль-Рашиди, семикратный олимпиец из Кувейта, завоевал бронзовую медаль в дисциплине скит среди мужчин в Токио. Он уже думает о Париже: ”Я самый старший стрелок, и бронзовая медаль для меня дороже золота. Я очень рад награде, но надеюсь, что на следующих Олимпийских играх в Париже золотая награда меня ждет".

Филлип Даттон, 57 лет

В 57 лет уроженец Австралии Филлип Даттон участвует в своих седьмых Олимпийских играх. Даттон, наездник, выступавший за команду США на последних трех Олимпиадах, сказал, что его вдохновляет квотербек НФЛ Том Брэди. ”Я был очень вдохновлен Томом Брэди на Суперкубке. Он доказал, что не существует определенного возраста, когда невозможно что-либо сделать. Я подумал, что, действительно, нет такого возраста, когда нужно бросать свое дело. Я хотел бы продержаться столько, сколько смогу, но при этом не хочу казаться глупым. Пока не собираюсь на пенсию. До тех пор, пока я не смущаю ни себя, ни свою семью, думаю, буду продолжать заниматься конным спортом”.