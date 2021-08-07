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В Луховицах горит не полигон - Минобороны России

В Луховицах горит не полигон - Минобороны России

В министерстве обороны России опровергли информацию о пожаре на полигоне в Луховицах, отметив, что территория, на которой возник пожар, не находится в ведении министерства.

"Информация о возникновении пожара на территории военного полигона Ольшанский в городском округе Луховицы не соответствует действительности", - уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства, передает ТАСС.

"Территория, на которой возник пожар, не находится в ведении министерства обороны РФ и не является военным полигоном", - добавили там.

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Вестник Кавказа

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