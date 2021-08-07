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Российская команда по волейболу принесла в копилку сборной страны серебро Олимпиады

Российская команда по волейболу принесла в копилку сборной страны серебро Олимпиады

Волейболисты сборной России сегодня стали серебряными призерами летней Олимпиады в Токио, уступив в финале соперникам из команды Франции.

На групповом этапе россияне потерпели только одно поражение - от Франции. Затем в 1/4 финала российские волейболисты обыграли Канаду, а в полуфинале одолели действующих трехкратных олимпийских чемпионов бразильцев, - передает "Интерфакс".

В копилку сборной России волейболисты принесли 69-ю и 26-ю серебряную медаль.

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