Российская команда по волейболу принесла в копилку сборной страны серебро Олимпиады

Волейболисты сборной России сегодня стали серебряными призерами летней Олимпиады в Токио, уступив в финале соперникам из команды Франции.

На групповом этапе россияне потерпели только одно поражение - от Франции. Затем в 1/4 финала российские волейболисты обыграли Канаду, а в полуфинале одолели действующих трехкратных олимпийских чемпионов бразильцев, - передает "Интерфакс".

В копилку сборной России волейболисты принесли 69-ю и 26-ю серебряную медаль.