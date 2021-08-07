Турецкие пожарные уверенно справляются с природными пожарами

За сутки число лесных пожаров на юге Турции сократилось боле чем вдвое - с 12 до 5, тушение оставшихся очагов, в том числе четырех в курортной провинции Мугла, продолжается, - сообщил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун.

"С 28 июля 220 из 225 лесных пожаров взяты под контроль, в пяти точках провинций Мугла (Кёйджегиз, Каваклыдере, Милас, Ятаган) и Ыспарта (Сютчюлер) пожары продолжаются", - написал Алтун в Twitter, передает РИА Новости.

Напомним, накануне управление лесного хозяйства Турции заявило, что на юге страны пылает 12 лесных пожаров, в том числе девять – в провинциях Анталья и Мугла.