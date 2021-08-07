Взрыв в Гюмри унес две молодые жизни

В одном из дворов второго по величине в Армении города Гюмри сегодня прогремел взрыв, в результате чего погибли два человека, - сообщили в прокуратуре Ширакской области.

"Около 15:40 (14:40 мск) в одно из отделений полиции Гюмри поступило сообщение о взрыве в одном из дворов города. На место происшествия выехали полицейские. В результате взрыва погибли молодые супруги. По предварительным данным, погибший мужчина - военнослужащий. На данный момент проводятся следственные мероприятия", - сообщил прокурор Гурген Григорян, передает Armenpress.

Надзорный орган уже возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Доведение до самоубийства", - добавил прокурор.