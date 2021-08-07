Российского вольника Садулаева поздравил с победой Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева, завоевавшего сегодня золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 97 кг. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Вы оправдали надежды тренеров, наставников, многочисленных болельщиков, продемонстрировали настоящий бойцовский характер, силу духа и стремление только к победе. Повторив свой успех на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, доказали, что отечественная школа вольной борьбы по праву считается одной из лучших в мире", - говорится в телеграмме, передает ТАСС.

Напомним, Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году он стал чемпионом Олимпиады в весовой категории до 86 кг.