В поезде Мурманск-Туапсе произошло массовое отравление детей

Сегодня медики выявили кишечную инфекцию у детей, ехавших на поезде на отдых из Мурманска в Адлер, 20 человек были госпитализированы в больницы Краснодарского края, - сообщает пресс-служба СКЖД.

"Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск - Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска с подозрением на кишечную инфекцию", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра.

"В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров", - уточняется в сообщении.

Предварительно всех детей по прибытии поместят в обсерваторы, - сообщил информированный источник в медицинских службах Краснодарского края.

"Поезд прибыл в Туапсе в 16:40, для следовавших в нем детей в лагерях уже организованы обсерваторы. Они будут там находиться до получения результатов проб, которые взял Роспотребнадзор", - рассказал он.

По факту отравления группы детей уже возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей, истребована документация, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.