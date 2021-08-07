Вольники Алиев и Стадник принесли Азербайджану "серебро" и "бронзу" на Олимпиаде-2020

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев стал обладателем серебряной медали Олимпиады в Токио.

В финале турнира в весовой категории до 65 кг азербайджанский спортсмен уступил японцу Такуто Отогуро (4:5).

Бронзовую медаль Азербайджану принесла в субботу Мария Стадник. В финальном поединке турнира по вольной борьбе в весовой категории до 51 кг азербайджанская спортсменка взяла верх над Намуунцэцэг Цогт-Очир из Монголии.