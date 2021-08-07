Двадцатое "золото" России на Олимпиаде в Токио принесла прыгунья Ласицкене
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Для спортсменов из России эта 20-я награда высшей пробы на Играх-2020.
Российская прыгунья заняла первое место благодаря удачной попытке на 2,04 метра.
Серебряная медаль досталась представительнице Николе Макдермотт. Обладательницей бронзовой награды стала украинка Ярослава Могучих.
Напомним, Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. На данный момент сборная России находится на 4-м месте в медальном зачете. На счету российских спортсменов 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.
Ранее сегодня золотые медали завоевали в командных соревнованиях российские синхронистки Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар. Еще одна медаль высшей пробы на счету борца-вольника Абдулрашида Садулаева, победившего в финале турнира в весовой категории до 97 кг американца Кайла Снайдера.
Вестник Кавказа
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