Житель России заразил COVID-19 сразу 1,5 тыс человек

В России один местный житель заразил коронавирусом COVID-19 сразу 1,5 тыс человек. Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"В России случай суперсидинга или суперраспространения максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тыс человек", - цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, по статистике один пациент с COVID-19 при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает 2-3 человек, при дельта-штамме — 5-6 человек. Суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа, уточнил Семенов.

Он также отметил, что шанс стать таким суперраспространителем и заразить огромное количество людей может человек, который не соблюдает социальную дистанцию, не носит маску, особенно если не очень хорошо себя чувствует, а затем пользуется общественным транспортом, ходит на работу и начинает со всеми обминаться и целоваться.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 6 424 884 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 5 739 838 жителей страны, умерли - 164 094.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 201 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.