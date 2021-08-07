Российский вольник Садулаев завоевал "золото" Олимпиады в весе до 97 кг

Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе.

В финале турнира в весовой категории до 97 кг Садулаев оказался сильнее чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера (6:3).

Обладателем бронзовых наград в данной категории стали Рейнерис Салас Перес из Кубы и итальянец Абраам Коньедо.

Для сборной России в Токио это 19-е золото. На данный момент российская команда находится на пятом месте медальном зачете. В активе россиян 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.