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Российские синхронистки завоевали "золото" в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио

Российские синхронистки завоевали &quot;золото&quot; в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио

Российские синхронистки Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.

В сумме за техническую и произвольную программы спортсменки их России получили 196,0979 балла.

Серебро досталось представительницам Китая (193,5310 балла), бронза – украинкам (190,3018 балла).

Для сборной России в Токио это 18-е золото. На данный момент российская команда находится на пятом месте медальном зачете. В активе россиян 18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.

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Вестник Кавказа

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