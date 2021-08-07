Винер-Усманова не исключает уход из сборной по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова не исключает уход с поста главного тренера сборной. Об этом она заявила после финала личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

"Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо, - сказала Винер-Усманова.

Она подчеркнула, что соревнования не должны так судиться. "Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет", - цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Напомним, ранее сегодня российская гимнастка Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. "Золото" завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в упражнениях с лентой допустила потерю предмета. Аверина проиграла олимпийской чемпионке 0,150 балла. Бронзу получила Алина Горносько из Белоруссии (102,700). Арина Аверина по итогам трех упражнений заработала 102,100 балла и заняла четвертое место. Сборная России впервые с 1996 года не смогла выиграть золотую медаль по итогам индивидуального многоборья.