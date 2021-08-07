В Минздраве объяснили, почему третья волна коронавируса распространяется так быстро

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил во время рабочей поездки в Астрахань, что третья волна коронавируса COVID-19 распространяется быстрее, чем первые две.

"Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", - отметил глава Минздрава.

Он напомнил, что дельта-штамм COVID-19 более контагиозен, при заражении сокращается инкубационный период вируса и время до развития тяжелых осложнений. "Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения", - цитирует Мурашко ТАСС.

В этой связи он обратил внимание на то, что обращаться к врачу нужно в первые же сутки после выявления инфекции. По словам министра, это необходимо, чтобы как можно быстрее получить лекарственный препарат и начать специфическую противовирусную терапию. "Тогда исходы позволяют нам держаться обычных стандартных показателей", - заключил глава Минздрава.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 6 424 884 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 5 739 838 жителей страны, умерли - 164 094.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 201 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.