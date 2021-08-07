МИД Ирана назвал голословными обвинения G7 в причастности Тегерана к нападению на танкер

Министерство иностранных дел Ирана осуждает и считает безосновательным заявление Группы семи (G7) о причастности Исламской Республике к атаке на танкер-химовоз Mercer Street в Аравийском море. Такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Мы решительно осуждаем безосновательное заявление глав внешнеполитических ведомств государств "семерки", а также главы европейской дипломатии, в котором выдвигаются беспочвенные обвинения в адрес Ирана", - цитирует его ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД.

Хатибзаде подчеркнул, что Иран полностью привержен обеспечению безопасности стратегических водных путей Персидского залива и Ормузского пролива". "Мы по-прежнему готовы сотрудничать со странами региона в области создания и реализации системы региональной коллективной безопасности", - пояснил дипломат.

Напомним, в ночь на 30 июля в 280 км от побережья Омана было совершено нападение на следовавший под флагом Либерии Mercer Street. В результате инцидента погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании.

Накануне министры иностранных дел стран G7, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовали совместное заявление, в котором осудили нападение на Mercer Street, возложив ответственность за инцидент на Иран.