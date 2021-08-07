Российский вольник Гаджимурад Рашидов завоевал "бронзу" Олимпиады в Токио

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы Гаджимурад Рашидов стал обладателем бронзовой медали на Олимпиаде в Токио соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

В поединке за третье место Рашидов оказался сильнее венгра Исмаила Мусукаева (5:0).

Напомним, Рашидов начал турнир с победы над представителем Армении Вазгеном Теваняном (6:0), в четвертьфинале сломил сопротивление Магомедмурада Гаджиева из Польши (6:2), а полуфинале Рашидов уступил японцу Такуто Отогуро (2:3).