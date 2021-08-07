Коронавирус в России диагностировали еще у 22 660 человек

В России за минувшие сутки было выявлено 22 660 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 6 424 884. Справились с болезнью 5 739 838 жителей страны, умерли – 164 094 человека. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 19 485 человек, умерли – 793.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 2235, Санкт-Петербурге – 1904, Московской области – 1455, Нижегородской области – 551, Свердловской области – 520, Воронежской области – 476, Пермском крае – 474, Ростовской области – 473, Самарской области – 464, Красноярском крае – 459. Отмечается, что у 1876 (8,4%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 337 новых случаев заражения. В Дагестане выявили 200 случаев, в Чечне – 123, в Кабардино-Балкарии – 88, в Северной Осетии – 65, в Ингушетии – 61, в Карачаево-Черкесии – 57.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 201 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.