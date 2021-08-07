ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии

В пятницу, 6 августа, вооруженные силы Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, Истису и Йухары Айрым Кяльбаджарского района. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

Выстрелы были зафиксированы в 19:05, 23:30 и 23:50. В ведомстве пояснили, что они были совершены с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Йухары Загалы и Зеркенд Басаркечярского района.

В результате обстрелов никто из личного состава азербайджанской армии не пострадал, отметили в Минобороны.