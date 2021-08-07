ДТП с грузовиком в Буденновске унесло жизни трех человек

В субботу, 7 августа, в Буденновске столкнулись "КАМАЗ" и Nissan Fuga. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Авария случилась на улице Строительной примерно в 04:00.

В ведомстве отметили, что водитель легковушки не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, где въехала в стоящий на обочине "КАМАЗ".

В ДТП погибли 19-летняя водитель и двое 25-летних пассажиров. Также в аварии пострадал 28-летний пассажир, его доставили в реанимацию с тяжелыми травмами, передает РИА Новости.