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Российская гимнастка Дина Аверина завоевала "серебро" Олимпиады в Токио в многоборье

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала &quot;серебро&quot; Олимпиады в Токио в многоборье

Российская гимнастка Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпийских в Токио.

В финале она показала результат 107,650 балла. Ее старшая сестра Арина заняла четвертое место (102,100).

Золотую медаль завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800). "Бронза" досталась белорусской гимнастке Алине Горносько (102,700).

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Вестник Кавказа

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