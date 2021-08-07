Российская гимнастка Дина Аверина завоевала "серебро" Олимпиады в Токио в многоборье

Российская гимнастка Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпийских в Токио.

В финале она показала результат 107,650 балла. Ее старшая сестра Арина заняла четвертое место (102,100).

Золотую медаль завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800). "Бронза" досталась белорусской гимнастке Алине Горносько (102,700).