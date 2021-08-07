Российская гимнастка Дина Аверина завоевала "серебро" Олимпиады в Токио в многоборье
Российская гимнастка Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпийских в Токио.
В финале она показала результат 107,650 балла. Ее старшая сестра Арина заняла четвертое место (102,100).
Золотую медаль завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800). "Бронза" досталась белорусской гимнастке Алине Горносько (102,700).
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться