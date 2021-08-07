"Талибан" взял под контроль еще две провинции в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) взял под контроль провинцию Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан на севере страны. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter заявил представитель движения.

По его словам, столица Джаузджана Шиберган, где шли бои с правительственными войсками, перешла под контроль талибов. При этом днем ранее Минобороны Афганистана заявило, что Шиберган был зачищен от талибов, передает РИА Новости.

Накануне местные СМИ заявили о захвате талибами города Зарандж, столицы провинции Нимроз. Зарандж стал первой столицей афганской провинции, павшей в ходе последнего наступления талибов. Сообщалось также, что бои ведутся за более крупные города Герат, Лашкаргах и Кандагар.

По разным оценкам, на сегодняшний день талибы контролируют от 50% до 80% территории страны за пределами городов, однако еще до вчерашнего дня под их контролем не было областных центров.

Ранее в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов предположил, что к концу августа, когда США должны завершить вывод войск из Афганистана, ситуация в стране обострится еще сильнее. "Тенденция пока такая. Каждая из сторон считает, что у нее есть определенные основания для того, чтобы идти в наступление. В такой ситуации, конечно, договариваться крайне сложно", - пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что обе стороны на данный момент настроены на решительное противодействие друг другу. "У правительства в последнее время появились некоторые надежды на то, что они перейдут в контрнаступление, а талибы считают, что стратегическая инициатива в целом как принадлежала, так и принадлежит им. В такой ситуации, когда каждая из сторон во многом рассчитывает на свои военные возможности, вряд ли стоит ожидать, что августовские договоренности превысят уровень июльских, которые были достаточно неуспешные. До тех пор, пока не будут понятные для сторон условия, что надо договариваться, мне кажется, что стороны продолжат пытаться добиться военно-политического превосходства друг над другом", - поведал Андрей Бакланов.