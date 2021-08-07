Нурмагомедов поддержал борца, уступившего в финале Олимпиады российскому спортсмену

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поддержал белорусского борца вольного стиля Магомедхабиба Кадимагомедова, проигравшего в финале Олимпиады в Токио российскому спортсмену Заурбеку Сидакову.

"Всевышний знает, что для нас лучше, брат. Ты проделал огромную работу — что есть, то есть. Выше голову", - написал Нурмагомедов в Stories на своей странице в Instagram.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи душающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.