Израиль атаковал военные объекты ХАМАС

Израильские истребители в ночь с пятницы на субботу нанесли авиаудары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила сегодня армия Израиля.

"В ответ на постоянные запуски воздушных шаров с зажигательными устройствами из Газы в сторону Израиля мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и ракетной установке", - говорится в заявлении, опубликованном на странице израильской армии в соцсети Twitter.

В нем также подчеркивается, что армия обороны Израиля продолжит решительно отвечать на любые действия террористического характера, источником которых является сектор Газа, передает ТАСС.

Напомним, 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые более 10 дней до этого обменивались ракетными ударами. В конце июля палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов.