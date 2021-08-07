Больницы Ставрополья обновят медоборудование

Медицинские учреждения Ставрополья закупят около 1,2 тыс единиц медицинского оборудования для развития первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

"В ближайшие три года будет закуплена 1 тыс 198 единиц медицинского оборудования. Помимо аппаратов УЗИ и ЭКГ для медицинских учреждений Ставропольского края закуплено 10 единиц тяжелого оборудования, в том числе томографов, которые уже поставили в Кочубеевский и Апанасенковский округа", - цитирует Колесникова "Интерфакс".

По его словам, уже в августе в минераловодской районной больнице появится новое рентгенологическое оборудование - цифровой флюорографический комплекс. В регионе также создают новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, ведут капитальный ремонт больниц и поликлиник и обновляют автопарки лечебных учреждений.

Модернизация лечебных учреждений ведется в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения".