Судьи подняли оценку Арине Авериной после протеста гимнастки

Судьи удовлетворили протест российской гимнастки Арины Авериной на оценку выступления в финале многоборья на Олимпийских играх в Токио.

Россиянка дважды подавала протесты. Первый протест, который был подан на оценки, заработанные Ариной Авериной в упражнениях с мячом, был отклонен. Спортсменке оставили 27,900 балла.

За упражнения с булавами гимнастке из России первоначально поставили 27,700 балла, однако после подачи протеста судьи повысили оценку до 27,800.

Напомним, обладатели олимпийских медалей в личном многоборье определятся 7 августа.