В Узбекистане водитель грузовика въехал в иномарку и снес стену жилого дома
В Андижанской области произошло ДТП с участием автомобилей "Зил-131" и Lacetti. Об этом сообщили в местном ГУБДД.
Авария случилась утром 5 августа на дороге, проходящей по территории сельского схода граждан "Хакан.
За рулем "Зил-131" находился 24-летний мужчина. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего грузовик столкнулся с двигавшимся по противоположной полосе автомобилем Lacetti. После удара водитель грузовика вылетел с дороги и врезался в стену жилого дома.
Ему оказали медицинскую помощь. По данному факту проводится расследование.
Вестник Кавказа
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