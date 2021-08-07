В Узбекистане водитель грузовика въехал в иномарку и снес стену жилого дома

В Андижанской области произошло ДТП с участием автомобилей "Зил-131" и Lacetti. Об этом сообщили в местном ГУБДД.

Авария случилась утром 5 августа на дороге, проходящей по территории сельского схода граждан "Хакан.

За рулем "Зил-131" находился 24-летний мужчина. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего грузовик столкнулся с двигавшимся по противоположной полосе автомобилем Lacetti. После удара водитель грузовика вылетел с дороги и врезался в стену жилого дома.

Ему оказали медицинскую помощь. По данному факту проводится расследование.