Боксерша Сюрменели принесла Турции олимпийское "золото" в весе до 69 кг

Турецкая боксерша Бусеназ Сюрменели завоевала золотую медаль в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх в Токио.

В финале 23-летняя представительница Турции одержала верх над китаянкой Гу Хун. Поединок завершился победой турецкой спортсменки единогласным решением судей со счетом 3:0.

В весовой категории до 51 кг у женщин обладательницей золотой медали стала представительница Болгарии Стойка Крастева.