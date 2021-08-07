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Боксерша Сюрменели принесла Турции олимпийское "золото" в весе до 69 кг

Боксерша Сюрменели принесла Турции олимпийское &quot;золото&quot; в весе до 69 кг

Турецкая боксерша Бусеназ Сюрменели завоевала золотую медаль в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх в Токио.

В финале 23-летняя представительница Турции одержала верх над китаянкой Гу Хун. Поединок завершился победой турецкой спортсменки единогласным решением судей со счетом 3:0.

В весовой категории до 51 кг у женщин обладательницей золотой медали стала представительница Болгарии Стойка Крастева.

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Вестник Кавказа

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