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В Узбекистане появятся школы наездников при Нацгвардии

В Узбекистане появятся школы наездников при Нацгвардии

В следующем году во всех регионах Узбекистана начнут работать детско-юношеские конноспортивные школы (Школы наездников), которые войдут в систему Национальной гвардии. Такое постановление подписал президент Шавкат Мирзиеев.

Первые такие заведения откроются 1 марта 2022 года. Планируется готовить будущих спортсменов, а также привлекать молодежь к занятиям конным спортом. Тренеры лучших школ будут ежегодно поощряться премиями.

Также сообщается, что на базе школ наездников заработают центры иппотерапии, где будут лечить детей с неврологическими, психическими заболеваниями, задержкой в развитии. Дети из семей, включенных в программу "Железная тетрадь", будут получать иппотерапию бесплатно.

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Вестник Кавказа

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