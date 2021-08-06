В Актобе вакцинированным студентам пообещали скидки за обучение

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова проведет розыгрыш, чтобы определить 100 вакцинированных студентов, которые получат скидку по оплате обучения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По условиям розыгрыша, учащийся должен опубликовать на странице конкурса в соцсети свое имя, курс обучения, паспорт вакцинации. Имена счастливчиков назовут после 15 августа, пишет "Казинформ".

"На сегодняшний день из 497 человек профессорско-преподавательского состава вакцинировались 445, из более, чем 10 тыс студентов привиты 4 135. В университете установлена система Ashyq. На сайте университета, в социальных сетях публикуются материалы, разъясняющие важность вакцинации", - отметили в пресс-службе.