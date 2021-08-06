Южный Дед Мороз отпразднует день рождения в Железноводске

Праздник с участием Южного Деда Мороза пройдет в субботу в курортном Железноводске, такое сообщение распространила администрация города.

В день рождения Южный Дед Мороз покинет свою резиденцию в пещере Вечной мерзлоты на горе Развалка на пляж Курортного озера "30'Ка".

В 17.00 он на велосипеде отправится по трассе будущего Кавминводского велотерренкура на Курортное озеро, где примет участие в спортивно-развлекательных мероприятиях.

С собой Южный Дед Мороз захватит большой мешок со сладостями и мороженым для детей.