Концерты на свежем воздухе ждут жителей и гостей Ставрополя в выходные

В эти выходные в Ставрополе пройдут несколько концертов на свежем воздухе, сообщают организаторы.

В субботу и в воскресенье на Пионерском пруду в 19:00 выступит духовой оркестр имени Д. А. Осиновского Ставропольского Дворца культуры и спорта. Зрители услышат известные композиции в исполнении музыкантов-виртуозов.

Кроме того, в субботу ценители инструментальной музыки смогут насладиться классикой на концерте Ставропольской капеллы "Кантабиле" Концертно-творческого объединения "Аккорд". Он состоится во внутреннем дворике ТЦ "Капитал" (пр. К.Маркса, 56) в 17:00.

А в воскресенье для ставропольцев и гостей города выступит группа NEW TONE - коллектив объединения "Аккорд" - и Анастасия Нартова, концерт стартует на Липовой аллее Ботанического сада в 18:00.