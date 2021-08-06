Заражение редким и опасным вирусом, предположительно, выявили в Гвинее
Житель Гвинеи, предположительно, заразился редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку Марбурга, такое сообщение распространило министерство здравоохранения этой страны.
Анализ был сделан в двух местных лабораториях, теперь его отправили в Сенегал для перепроверки.
Власти распорядились проверить состояние тех, кто контактировал с пациентом, и усилить контроль за районом, где выявлено заболевание, передает РИА Новости.
Если результат подтвердится, то заражение станет первым таким случаем в Гвинее.
Как говорится на сайте ВОЗ, вирус Марбург – редкое заболевание, смертность при нем высока, специального противовирусного лечения для него нет.
Естественные хозяева марбургского вируса - Rousettus aegypti, плодоядные летучие мыши. Вирус может передаваться человеку от них, а также от другого человека.
Вестник Кавказа
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