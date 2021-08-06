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Заражение редким и опасным вирусом, предположительно, выявили в Гвинее

Заражение редким и опасным вирусом, предположительно, выявили в Гвинее

Житель Гвинеи, предположительно, заразился редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку Марбурга, такое сообщение распространило министерство здравоохранения этой страны.

Анализ был сделан в двух местных лабораториях, теперь его отправили в Сенегал для перепроверки.

Власти распорядились проверить состояние тех, кто контактировал с пациентом, и усилить контроль за районом, где выявлено заболевание, передает РИА Новости.

Если результат подтвердится, то заражение станет первым таким случаем в Гвинее.

Как говорится на сайте ВОЗ, вирус Марбург – редкое заболевание, смертность при нем высока, специального противовирусного лечения для него нет.

Естественные хозяева марбургского вируса - Rousettus aegypti, плодоядные летучие мыши. Вирус может передаваться человеку от них, а также от другого человека.

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Вестник Кавказа

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