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Иран "категорически отвергает" обвинения в атаке на Mercer Street

Иран &quot;категорически отвергает&quot; обвинения в атаке на Mercer Street

Тегеран категорически не согласен с обвинениями в атаке на танкер Mercer Street, сообщила заместитель постпреда Ирана при ООН Захра Эршади.

"Мы категорически отвергаем безосновательные обвинения со стороны Израиля в инциденте с Mercer Street", - приводит слова дипломата ТАСС.

Она выдвинула предположение, что с помощью этих обвинений Израиль пытается отвлечь внимание от собственных действий на Ближнем Востоке.

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Вестник Кавказа

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