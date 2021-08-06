Иран "категорически отвергает" обвинения в атаке на Mercer Street

Тегеран категорически не согласен с обвинениями в атаке на танкер Mercer Street, сообщила заместитель постпреда Ирана при ООН Захра Эршади.

"Мы категорически отвергаем безосновательные обвинения со стороны Израиля в инциденте с Mercer Street", - приводит слова дипломата ТАСС.

Она выдвинула предположение, что с помощью этих обвинений Израиль пытается отвлечь внимание от собственных действий на Ближнем Востоке.