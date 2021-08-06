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Скорая спасла ростовчанку с инсультом

Скорая спасла ростовчанку с инсультом

Сотрудники скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону спасли жизнь местной жительнице, - сообщил мэр города Алексей Логвиненко

Женщине стало плохо на остановке – в этот момент мимо проезжала карета скорой помощи. Одна из прохожих остановила машину и попросила помочь, на что врачи "неотложки" среагировали моментально – они успели оказать пациентке первую помощь, а на их вызов послали другую машину "скорой", - передает "АиФ-Ростов".

Женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.

Глава города от всего сердца поблагодарил врачей и прохожих за неравнодушие, – говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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